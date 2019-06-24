شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من المليشيا في اشتباكات بين قيادتها في اب والان مع التفاصيل

سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مسلحة اندلعت اليوم الاثنين بين قيادات المليشيا في محافظة اب. وقالت مصادر" إن اشتباكات تدور بين رشيد السقاف المعين من قبل الحوثيين ضابط امن ادارة الامن بمدينة اب ومسلحين تابعين سفيان عبد القادر أحد القيادات الحوثية والقريب من زعيم ميليشات الحوثي. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في إشتباكات مدينة إب بين أفراد مدير أمن المحافظة السقاف وأفراد من الأمن المركزي باتجاه قسم شرطة الحافي.

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