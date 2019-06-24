شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب جنوبي: ما بعد عاصفة الحزم ليس ما قبلها والان مع التفاصيل
قال المحلل السياسي، هاني مسهور، إن ما بعد عاصفة الحزم ليس ما قبلها.
وكتب مسهور، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "لم تفهم عصابة صنعاء أن ما بعد عاصفة الحزم ليس ما قبلها".
وأضاف: "بالأمس سقطرى واليوم شبوة وغداً حضرموت".
وتابع: "كل شبر في الجنوب يرفض اليمننة فلا مكان لمشاريع الوهم والجهل والتخلف".
وفوض الآلاف من أبناء محافظة شبوة، اليوم الإثنين، قوات النخبة الشبوانية، بالسيطرة على المحافظة وتأمينها بالإضافة إلى طرد القوات الإخونية من شبوة .
وانطلقت في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، صباح اليوم الإثنين، تظاهرة شعبية ضخمة، تأييدا لقوات النخبة الشبوانية.
وتأتي المشاركة في الفاعليات بعد دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته أبناء شبوة للاحتشاد السلمي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، تأييدا لانتشار قوات النخبة ودعم الاستقرار.
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