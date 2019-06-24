كائن بحري غريب يقتحم شواطئ استراليا

وذكر موقع "nzherald"ان "هذا الكائن هو نوع من أسماك القرش، لكنه يمتاز بشكله الغريب، فهو ليس ضخم الحجم، لكنه طويل ولديه ذيل، ومن المعروف أنه لا يؤذي البشر".

ويظل هذا القرش على مقربة من الشاطئ لأنه يعتمد في غذائه على بعض الأسماك الصغيرة، ولذلك، فهو يستطيع أن يعيش في أحواض صغيرة لفترات زمنية مهمة.



وجرى تداول صور القرش على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية، وأبدى عدد من المعلقين ذهولهم إزاء الحيوان البحري الذي لم يعتادوا على رؤيته.

في المقابل، نبه آخرون إلى أن لفظ هذا القرش، ليس مؤشرا مطمئنا، لأنه ينبه إلى وجود مشكلة مقلقة في الأعماق، لاسيما أن حيوانات بحرية أخرى مثل الدلافين يجري لفظها على نحو متزايد.