كائن بحري غريب يقتحم شواطئ استراليا

فوجئ عدد من سكان منطقة فكتوريا، في الجنوب الأسترالي، بكائن بحري عجيب، بعدما لفظته المياه، وبدا ممدا على الرمال، بمواصفات لم يجر رصدها من ذي قبل.
ويظل هذا القرش على مقربة من الشاطئ لأنه يعتمد في غذائه على بعض الأسماك الصغيرة، ولذلك، فهو يستطيع أن يعيش في أحواض صغيرة لفترات زمنية مهمة.
وجرى تداول صور القرش على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية، وأبدى عدد من المعلقين ذهولهم إزاء الحيوان البحري الذي لم يعتادوا على رؤيته.
في المقابل، نبه آخرون إلى أن لفظ هذا القرش، ليس مؤشرا مطمئنا، لأنه ينبه إلى وجود مشكلة مقلقة في الأعماق، لاسيما أن حيوانات بحرية أخرى مثل الدلافين يجري لفظها على نحو متزايد.
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