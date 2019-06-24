بالصور.. فتح شوارع مغلقة منذ عشر سنوات جنوبي بغداد

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تنشر الخليج 365، صوراً لفتح شوارع مغلقة منذ عشر سنوات جنوبي بغداد.
وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم فتح شارع الطعمة ضمن منطقة الدورة بالكامل وجميع الشوارع المرتبطة به والمغلق منذ عام 2009".
يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.
يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.
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