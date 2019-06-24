مقتل شخصين بمشاجرة استخدم بها سلاح ناري في اربيل

افاد مراسل الخليج 365 في محافظة اربيل، الاثنين، بمقتل شخصين اثناء مشاجرة استخدم بها سلاح ناري في المحافظة.
وقال المراسل إن خلافا نشب بين شخصين بأحد المنازل في منطقة ١٠٨ بجوار قاعة مارينا بناحية عينكاوة في محافظة أربيل.
وأضاف المراسل، أن الخلاف تطور إلى تبادل لإطلاق الرصاص الحي، ما أسفر عن وفاتهم في الحال.
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