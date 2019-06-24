اصطدام مقاتليتن في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين تحطم طائرتين عسكريتين تتبعان القوات المسلحة الألمانية، شمال شرقي ولاية مكلنبورغ فوربومرن، ونجاة قائديهما عبر استخدامهما "المقعد القاذف".
وذكر الحساب الرسمي للشرطة الألمانية على موقع "تويتر " إن "طائرتين عسكريتين من طراز يوروفايتر اصطدمتا ببعضهما البعض في السماء في ولاية مكلنبورغ فوربومرن شمالي البلاد".
وأضافت الشرطة أنه "وفقا للمعلومات الأولية، قائدا الطائرة تمكنا من إنقاذ نفسيهما عبر استخدام المقعد القاذف".
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