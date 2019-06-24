الارشيف / اخبار العالم

اصطدام مقاتليتن في ألمانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين تحطم طائرتين عسكريتين تتبعان القوات المسلحة الألمانية، شمال شرقي ولاية مكلنبورغ فوربومرن، ونجاة قائديهما عبر استخدامهما "المقعد القاذف".
وذكر الحساب الرسمي للشرطة الألمانية على موقع "تويتر " إن "طائرتين عسكريتين من طراز يوروفايتر اصطدمتا ببعضهما البعض في السماء في ولاية مكلنبورغ فوربومرن شمالي البلاد".

وأضافت الشرطة أنه "وفقا للمعلومات الأولية، قائدا الطائرة تمكنا من إنقاذ نفسيهما عبر استخدام المقعد القاذف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام مقاتليتن في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا