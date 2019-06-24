اصطدام مقاتليتن في ألمانيا

وذكر الحساب الرسمي للشرطة الألمانية على موقع "تويتر " إن "طائرتين عسكريتين من طراز يوروفايتر اصطدمتا ببعضهما البعض في السماء في ولاية مكلنبورغ فوربومرن شمالي البلاد".

وأضافت الشرطة أنه "وفقا للمعلومات الأولية، قائدا الطائرة تمكنا من إنقاذ نفسيهما عبر استخدام المقعد القاذف".