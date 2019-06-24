مجلس النواب يرفع جلسته الى الغد

رفع مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الى يوم غد الثلاثاء.
وصوت مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، على طلب رئيس الوزراء باعفاء شيماء الحيالي من وزارة التربية، فضلا عن تصويته على ياسين الياسري وزيراً للداخلية، و نجاح الشمري وزيرا للدفاع، وفاروق عادل وزيرا للعدل، فيما رفض منح الثقة لمرشحة منصب وزير التربية سفانة الحمداني.
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