سجن البشير.. حملات لصيانة الحمامات وطفح المياه ومكافحة البعوض

افادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الاثنين، بأن السلطات نفذت حملة رش لمكافحة البعوض في محيط سجن كوبر بعد أن اشتكى الرئيس المخلوع عمر البشير في سجنه من هذه الحشرة.
ونقلت مواقع إخبارية سودانية عن صحيفة "التيار" أن السلطات قامت بأعمال صيانة عامة منتظمة للحمامات داخل السجن، وقامت بتركيب "مقاعد إفرنجية"، كما عالجت طفح مياه الصرف الصحي التي كانت تغطي مساحات كبيرة، وتتسبب في روائح كريهة، وتساعد على توالد البعوض وانتشاره.
وفي سياق آخر، أفيد بأن الرئيس المخلوع يتناول وجباته الغذائية بالحجز من خارج السجن "خدمة دليفري"، ويُزود بكميات من عصير الفاكهة.
الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير كان قد اشتكى في وقت سابق خلال زيارة قامت بها مفوضية حقوق الإنسان من كثرة البعوض في سجن كوبر، حيث يقبع في غرفة مزودة بسريرين ودورة مياه داخلية.
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