2019-06-24 | 14:36
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وتابع: "سيتم هدم الملعب القديم، وفي مكانه ستكون هناك إنشاءات جديدة".
وأضاف: "نود أن يكون افتتاح الألعاب الأولمبية (في عام 2026) على ملعب سان سيرو الجديد، ولكن حتى الآن لسنا متأكدين من أننا الفائزين باستضافة البطولة".
وهو ما أكده "أليساندرو أنتونيلو" الرئيس التنفيذي للنيراتزوري، عندما سًئل عما إذا كان ناديه سيبني الملعب الجديد مع منافسه في مدينة "ميلانو" وقال: "نعم، بالتأكيد".
ولكن رد جوسيب سالا عمدة المدينة على بيان الناديين وتصريحات "سكاروني": "هناك عقد بين المدينة والناديين حول هذا الملعب، إذا أرادوا بناء ملعب جديد سيستغرق الأمر بالتأكيد بعض الوقت، لأن ميلانو هي من تمتلك الاستاد".
وواصل تصريحاته: "لكننا الآن علينا التأكيد أن سان سيرو هو الملعب الذي ستقام فيه مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في 2026".
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان وإنتر يُعلنان هدم ملعب 'سان سيرو' التاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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