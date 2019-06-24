تحطم طائرتين حربيتين في ألمانيا.. ولا أنباء عن ضحايا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت طائرتان حربيتان، الإثنين، من طراز يوروفايتر تابعتان للجيش الألماني شمال شرقي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام بأن طياري المقاتلتين نجيا من حادث التحطم بالقفز منها.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في ولاية مكلنبورج فوربومرن الشرقية: "يمكنني أن أؤكد أنه كان هناك حادث يتعلق بطائرتين في شمال ألمانيا".

وذكرت وسائل الإعلام أن الطيارين من يوروفيترز لم يتم تحديد موقعهم بعد.