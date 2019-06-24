وزيرا خارجية مصر وروسيا يلتقيان قبيل اجتماع (2+2)

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتضنت موسكو، الإثنين، جلسة مباحثات روسية مصرية، بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره سيرجي لافروف، لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وينتظر عقد اجتماعات خاصة بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصري والروسي، بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية في البلدين.





ودعا وزير الخارجية المصري، خلال لقاء على قناة روسيا اليوم، من أسماهم "الأطراف الإقليمية غير العربية" للكف عن "سياسات الهيمنة والتأثير بالوكالة"، وأدان في الوقت نفسه استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين في السعودية.





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"شكري" أوضح أيضًا أن الأمن القومي لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، رافضا تدخل أي طرف إقليمي في الشأن الداخلي العربي.





ودعا الوزير المصري الأطراف الإقليمية غير العربية للابتعاد عن سياسات الهيمنة والتأثير بالوكالة، واحترام استقلالية دول الجوار، في إشارة على ما يبدو لدور إيران التخريبي في المنطقة، واحتلال تركيا لأراض في شمال سوريا.



