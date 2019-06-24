المبعوث الأمريكي يطلع دول الخليج على تقييم التهديدات الإيرانية

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، إنه أطلع الدول الخليجية على تقييم بلاده للتهديدات الإيرانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هوك أن "العقوبات الأمريكية تحد من الإنفاق العسكري الإيراني".

وأشار إلى أن "طهران تعاني من العزلة الدبلوماسية الآن بشكل أكبر بعدما خرجت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني".

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وأوضح أن "العقوبات وسوء إدارة طهران للاقتصاد يضعفان وكلاءها، لكنها ما زالت قادرة على شن هجمات".

وأضاف: "نتطلع إلى اتفاق مع طهران يواجه برامجها النووية والصاروخية، واعتداءاتها الإقليمية، واحتجازها للمواطنين مزدوجي الجنسية".

وأكد أنه "لا توجد قناة دبلوماسية خلفية للتواصل بين واشنطن وطهران".

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الست الكبرى مع طهران عام 2015 توترت العلاقة بين واشنطن وطهران، التي تعدها الولايات المتحدة الدولة الأولى الراعية للإرهاب.

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد إسقاط إيران، الخميس الماضي، طائرة مسيّرة أمريكية، وأعدّت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة، بحسب ما أعلن على تويتر.