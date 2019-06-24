واشنطن تدعم قواتها في الشرق الأوسط بـ3 سفن برمائية هجومية

أرسلت الولايات المتحدة 3 سفن حربية هجومية برمائية جديدة إلى الشرق الأوسط وسط التوترات المتصاعدة مع إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان، الإثنين، إن سفن الهجوم البرمائي "يو إس إس بوكسر" والنقل البرمائي "يو إس إس جون بيز مورثا"، والهبوط البرمائي "يو إس إس هاربرز فيري" وصلت إلى منطقة مسؤولية الأسطول الأمريكي الخامس.

ولم توضح البحرية الأمريكية في بيانها عن موقع وجود السفن.

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ويراقب الأسطول الخامس المتمركز في البحرين تواجد البحرية الأمريكية في الخليج العربي والمياه المحيطة في الشرق الأوسط.

وتحمل السفينة "يو إس إس بوكسر" وحدة المشاة البحرية رقم 11، بالإضافة إلى سرب طائرات هليكوبتر مقاتلة. ووصلت من المحبط الهندي بعد مغادرة سان دييجو في يوم 1 مايو/آيار لتحل محل حاملة المروحيات "يو إس إس كيرسارج".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران.

ونشرت الولايات المتحدة في أوائل مايو/أيار الماضي حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن)، وقاذفات قنابل، بمنطقة القيادة المركزية، في رسالة إلى النظام الإيراني بأن أي هجوم على المصالح الأمريكية أو على حلفاء واشنطن، سيقابل بقوة لا هوادة، بحسب ما ذكر حينها مستشار الأمن القومي، جون بولتون.



