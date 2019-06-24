مقتل مدبر محاولة الانقلاب بإقليم أمهرة الإثيوبي خلال ملاحقته

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العين الإخباريةالإثنين 2019/6/24 03:54 مساء بتوقيت أبوظبي
عناصر من الجيش الإثيوبي
أعلنت السلطات الإثيوبية، الإثنين، وفاة الجنرال أسامنيو تسيجي مدبر محاولة الانقلاب في إقليم أمهرة، شمالي البلاد، متأثرًا بجراح أصيب بها خلال ملاحقة أمنية له.
وأكدت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية، الأحد، فشل محاولة انقلاب على حكومة إقليم أمهرة، مساء أول أمس.
وذكر مكتب رئيس الوزراء أمس أن رئيس أركان الجيش سيري مكونن وضابطا متقاعدا تعرضا لإطلاق نار من الحارس الشخصي في مقر سكن الأول بالعاصمة أديس أبابا.
وأضاف أن رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن ومستشارا له قتلا في بحر دار المدينة الرئيسية بالولاية.
وتشكلت قوى أمنية مشتركة من الجيش والشرطة لمتابعة الأوضاع في الإقليم.
وظهر آبي أحمد، الليلة الماضية، بالزي العسكري على التلفزيون الرسمي، للإعلان عن تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة، متهما "جهات مأجورة" بالوقوف خلف ذلك.
يذكر أن إقليم أمهرة هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد.
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