بالصورة.. مالديني يبدأ مفاوضاته مع لاعب ريال مدريد

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أحمد الغريبالأحد 2019/6/23 09:43 مساء بتوقيت أبوظبي
باولو مالديني
بدأ باولو مالديني، المدير الرياضي لميلان الإيطالي، مفاوضاته مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة.
وبات من المتوقع رحيل هيرنانديز عن قلعة "الميرينجي" خلال الصيف الحالي بعد تعاقد ناديه مع الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي قادما من ليون، فضلا عن وجود البرازيلي المخضرم مارسيلو.
ونشر برنامج "الشيرنجيتو" التلفزيوني الإسباني صورة من جلسة جمعت بين مالديني مع هرنانديز في جزيرة إيبيزا، أثناء المفاوضات بينهما.
ووفقا لما أكده موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إدارة الريال منفتحة لفكرة رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء النهائي لاحقا، بقيمة تتراوح بين 18 إلى 20 مليون يورو.
هيرنانديز (21 عاما) انضم للريال في صيف عام 2017 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 24 ملايين يورو، لكنه فشل في إثبات نفسه مع الفريق في أول مواسمه لتتم إعارته الموسم الماضي إلى ريال سوسيداد.
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