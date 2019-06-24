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الان تتابع ترامب: على كل دولة حماية ناقلاتها النفطية عبر الخليج والان مع التفاصيل
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، الدول المستوردة للنفط إلى “حماية سفنها” وذلك بعد سلسلة من الحوادث في الخليج حملت واشنطن طهران المسؤولية عنها.
وكتب ترامب في تغريدة “91% من الواردات الصينية من النفط تمر عبر مضيق هرمز و62% من واردات اليابان، والأمر ينطبق على الكثير من الدول الأخرى”، متسائلًا: “لماذا نحمي هذه الطرق البحرية لحساب دول أخرى دون الحصول على أي تعويض؟ على كل هذه الدول أن تحمي سفنها في هذا الممر الذي كان دائمًا خطرًا”.
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