ترامب: على كل دولة حماية ناقلاتها النفطية عبر الخليج

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، الدول المستوردة للنفط إلى “حماية سفنها” وذلك بعد سلسلة من الحوادث في الخليج حملت واشنطن طهران المسؤولية عنها.

وكتب ترامب في تغريدة “91% من الواردات الصينية من النفط تمر عبر مضيق هرمز و62% من واردات اليابان، والأمر ينطبق على الكثير من الدول الأخرى”، متسائلًا: “لماذا نحمي هذه الطرق البحرية لحساب دول أخرى دون الحصول على أي تعويض؟ على كل هذه الدول أن تحمي سفنها في هذا الممر الذي كان دائمًا خطرًا”.