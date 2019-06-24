بومبيو: المباحثات مع الملك سلمان تطرقت إلى تعزيز أمن الملاحة في هرمز

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إن المباحثات مع الملك سلمان كانت بناءة وتم خلالها مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال في تغريدة له عبر “تويتر”: “تم إجراء مباحثات بناءة مع الملك سلمان شملت التوتر في المنطقة وتطرقت إلى تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز”.