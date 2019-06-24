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الان تتابع فلسطين: تمسك نتنياهو بالأغوار دليل آخر على فشل المشروع الاقتصادي الأمريكي والان مع التفاصيل
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في بيان للخارجية
واس - الخليج 365:
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “إن تمسك رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأغوار وإعلان رفضه الانسحاب منها دليل آخر على فشل المشروع الاقتصادي الأمريكي”.
وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن نتنياهو الذي قدم سببًا كافيًا لرفض المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة يناقض نفسه عندما أعلن استغرابه لعدم حضور الجانب الفلسطيني لهذه الورشة.
وكان نتنياهو قد قال أثناء جولته الاستفزازية التي قام بها أمس برفقة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى الأغوار المحتلة، والتي كرر فيها من جديد بقاء السيطرة الإسرائيلية عليها.
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