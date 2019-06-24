مصرع العقل المدبر لمحاولة الإنقلاب في إثيوبيا

أكدت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، مصرع العقل المدبر للانقلاب المتهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة شمالي البلاد، في حين تمكنت السلطات من اعتقال عدد من مدبري الانقلاب الآخرين.
ووفق وكالة رويترز، ذكرت الحكومة أن الجنرال أسامنيو تسيجي هو العقل المدبر لهجمات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، بينهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي ورئيس ولاية أمهرة .
وذكر مكتب رئيس الوزراء، أن رئيس أركان الجيش سيري مكونن وضابطًا متقاعدًا تعرضا لإطلاق نار من الحارس الشخصي لسيري، في مقر سكنه بالعاصمة أديس أبابا .. مضيفًا أن رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن ومستشارًا له قتلا في بحر دار المدينة الرئيسية بالولاية .
وشهدت ولاية أمهر في أثيوبيا لمحاولة إنقلاب أسفرت عن مقتل زعيم الولاية ورئيس هيئة الأركان .
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