أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي تصدر اليوم حكما بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل في بولندا

من المقرر أن تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين حكما بشأن قانون مثير للجدل في بولندا يلزم قضاة المحكمة العليا بالتقاعد المبكر، إلى جانب إصلاحات أخرى ترى بروكسل أنها تمثل انتهاكا لحكم القانون.

وأدى القانون الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي إلى تخفيض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا إلى 65 عاما إلا إذا حصلوا على تصريح من الرئيس بالبقاء في المناصب. وعلى أرض الواقع، أجبر هذا الإجراء أكثر من 20 من بين 72 قاضيا على التقاعد.

وكان حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا قد زعم قبل ذلك أن الهدف هو تطهير المحكمة من القضاة الفاسدين، وأكد أن تنظيم القضاء شأن محلي. بينما يرى المعارضون أن الحزب يحاول التخلص من معارضيه.

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وكانت المفوضية الأوروبية طعنت على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية، التي أمرت وارسو بإلغاء القانون وإعادة القضاة إلى عملهم إلى أن يصدر حكمها. وقامت بولندا على إثر ذلك بإلغاء القانون محل النزاع.

وفي رأيٍ غير ملزم قبل صدور الحكم اليوم، رأي مستشار للمحكمة أن القانون ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي ويخل بمبدأ استقلال القضاء، والذي يتضمن أن يكون التقاعد المبكر إجراء صحيحا إذا ما كانت هناك أسباب صحية أو عند العجز عن أداء العمل.

تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات بين بروكسل ووارسو بشأن سلسلة من التدابير التي تم اتخاذها منذ وصول "حزب القانون والعدالة" القومي المحافظ للسلطة عام 2015 .