الاتحاد الأوروبي : شراكتنا مع مصر تاريخية ..ومستعدون للتعاون فى مجال سلامة الغذاء

بحثت وزارة الزراعة المصرية مع كل من فيل هوجن المفوض الأوروبي للزراعة والوفد المرافق له و فيتنيس اندروكيتس المفوض الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء نقاط التعاون الزراعي في مجالات التصدير والاستيراد والاجراءات الحجرية المتبعة بالنسبة لتقاوي البطاطس وكذلك مجالات صحة وسلامة الغذاء واتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك ما صدر عن اجتماعات اللجنة المصرية الاوروبية التي انعقدت مؤخرا بالقاهرة في 17 يونيو الجاري على هامش اجتماعات مؤتمر وزراء الزراعة للاتحادين الافريقي والأوروبي.

وأكد الجانب الأوروبي على الشراكة الإستراتيجية مع مصر منذ زمن بعيد وعلى علاقات تجارية زراعية وأنهم على الاستعداد للمساعدة في مجال صحة وسلامة الغذاء وكذلك مجال الإنتاج الحيواني البيطري الخ...

وشدد على ان مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تعد بمثابة منطقة توزيع للمنتجات الاوروبية للقارة الأفريقية وهم يثمنون الدور الذي تقوم به مصر كرئيس للاتحاد الافريقي في هذه الفترة.

فيما أكدت وزارة الزراعة أن الأمن الغذائي وصحة وسلامة الغذاء من الأشياء الهامه لمصر وكذلك دول الاتحاد الافريقي وهذا كان محور مباحثات الجلسات واللقاءات مع أعضاء الوفود الحاضرين بالدورة الحالية لمؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبي.. وقد طلب الجانب الأوروبي اتباع مصر نظام توحيد الشهادات الصحية.

Advertisements

وأوضحت وزارة الزراعة عدم وجود كوتة محددة لاستيراد "البط" من دول الاتحاد الأوروبي إنما هو فقط تنظيم الحركة التجارية واعتمادا على احتياجات السوق المحلي.

وبحثت أيضا مع المفوض الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء اهمية إعطاء أولية قصوي لمعايير الصحة والصحة النباتية وان يكون شفافية في التعامل بين الأطراف.

وردا على سؤال حول كيفية استيراد لحوم حية من دول الجوار وآلية الاطمئنان من عدم اصابتها بأمراض ، أكدت وزارة الزراعة أن هناك قوانين متبعة في هذا الشأن منها انشاء مناطق حجرية على الحدود بين مصر والسودان على سبيل المثال.. تمكث فيها الأبقار لمدة شهر واكثر تحت الملاحظة للتأكد من خلوها من اية أمراض قد تضر بالثروة الحيوانية المحلية.

وفي سؤال عن استيراد شتلات الزيتون تبين أن هناك لجانا خاصة بفحص هذه الشتلات قبل دخولها البلاد كما ان مصر على وشك ان تصبح عضوا في" اليوبوف "وان هناك قانونا جديدا حاليا في البرلمان للحجر الزراعي وكذلك قانون للزراعة العضوية كما تم مؤخرا إنشاء هيئة لسلامة الغذاء بمصر.