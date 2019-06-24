ترامب: على الصين واليابان حماية ناقلاتها في مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بعض الدول عليها حماية ناقلتها.

وأضاف ترامب في نبأ عاجل رصده "الخليج 365":"على الصين واليابان والدول الأخرى حماية ناقلاتها في مضيق هرمز".

وكان قد صل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح الاثنين، إلى السعودية، لإجراء محادثات بشأن تصاعد التوتر مع إيران على خلفية التطورات الأخيرة.

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ومن المقرر أن يلتقي بومبيو العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة، قبل أن يتوجه إلى الإمارات، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون.

وكان بومبيو قال للصحفيين قبل صعوده الطائرة: "نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة، هم 'الإيرانيون' يعرفون أين يجدوننا".

وأضاف: "أنا واثق من أنهم في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا، سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".