شويغو: التفتيش على قوات المنطقة المركزية يتوخى ضمان الأمن العسكري في "آسيا الوسطى"

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين 24 يونيو/حزيران، أن الهدف من التفتيش المفاجئ على القوات المسلحة هو تقييم قدرة القوات المسلحة على ضمان الأمن العسكري في منطقة آسيا الوسطى.

موسكو — سبوتنيك. وقال شويغو خلال اجتماع مع قيادات القوات المسلحة: "بدأ اليوم تفتيش مفاجئ على قوات المنطقة العسكرية المركزية بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة… يهدف التفتيش إلى تقييم قدرة القوات المسلحة على ضمان الأمن العسكري في منطقة آسيا الوسطى، حيث تستمر التهديدات ذات الطبيعة الإرهابية".

وأشار شويغو، إلى أن قوات المنطقة المركزية ستنفذ خلال عملية التفتيش المفاجئ أكثر من 50 تدريبا متعددة النطاقات في 35 ميدان تدريب في الفترة من 24 حتى 28 حزيران/يونيو.

وقال شويغو: "ستنفذ القوات خلال التفتيش أكثر من 50 تدريبا متعددة النطاقات في 35 ميدان تدريب".

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ووفقا لوزير الدفاع، فإن الهدف الرئيسي من التفتيش هو الوقوف على الاستعداد للتخطيط واستخدام القوات خلال تفاقم التهديدات العسكرية والأزمات، وتقييم القدرة على تشكيل مجموعات مكتفية ذاتياً من القوات، جاهزة لتنفيذ المهام الموكلة إليها".

وكان شويغو أعلن، في وقت سابق، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أحدث نظام دفاع جوي صاروخي-مدفعي "بانتسير إس إم" بحلول عام 2021.

وأوضح شويغو: "تم التخطيط لاستكمال إنشاء مجمع صواريخ مضاد للطائرات متعدد الاستخدام من نوع بانتسير- إس إم عام 2021".