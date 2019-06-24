مناورات عسكرية لروسيا فى آسيا الوسطي

بدأ الجيش الروسى مناورات واسعة لمحاكاة التصدى لهجمات إرهابية بآسيا الوسطي، اليوم الإثنين.

وقال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن المناورات ستستمر 5 أيام يتم خلالها محاكاة التصدى لهجوم إرهابى على المواقع العسكرية الروسية بدول آسيا الوسطى، مُضيفًا أنه سيتم إطلاق النار بـ35 ميدان رماية مختلف.

يُذكر، أن روسيا تملك قاعدتين عسكريتين فى كل من دولة طاجكستان المحاذية للحدود الأفغانية، ودولة كرغيجستان.

وأعربت روسيا مسبقا عن تخوفها من تنامى وجود تنظيم داعش بأفغانستان واحتمال توغله بدول آسيا الوسطى.