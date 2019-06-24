الحزب الحاكم في جورجيا يعلن عن تغييرات في الانتخابات

أعلن زعيم الحزب الحاكم في جورجيا، أن الدولة السوفيتية السابقة ستجري الانتخابات البرلمانية القادمة بناءً على نظام متناسب، مما يلبي مطلبًا رئيسيًا للمتظاهرين المناهضين للحكومة.

أدلى بيدزينا ايفانيشفيلى، مؤسس حزب الحلم الجورجى، بهذا التصريح اليوم الاثنين، بعد أربعة أيام من الاحتجاجات فى العاصمة.

فقد تظاهر الآلاف من المتظاهرين أمام البرلمان، مطالبين بإجراء تغييرات في قانون الانتخابات وإقالة وزير الداخلية الذين يلقون باللوم عليهم في التفريق العنيف لمسيرة يوم الخميس.

وحاولت حشود من المتظاهرين اقتحام البرلمان يوم الخميس، للتعبير عن غضبهم من نائبة روسية تشغل مقعد المتحدث أثناء اجتماع دولي للمشرعين.

وعكس هذا الاحتجاج الغضب الشديد ضد روسيا، التي هزمت جورجيا في حرب عام 2008 وحافظت على وجود عسكري في مقاطعتي جورجيا الانفصاليتين.