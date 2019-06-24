الانفصاليون في كشمير مستعدون للمحادثات

قال زعيم أكبر جماعة انفصالية متنازع عليها في كشمير، إنها مستعدة لإجراء محادثات مع الحكومة الهندية اليوم الاثنين، بعد أن قال حاكم الولاية إنه متفائل بشأن الحوار.

واتهمت بشدة الخطاب من كلا الجانبين، وكذلك الانفصاليين الكشميريين، الذين يرغبون في الانضمام إلى باكستان منذ هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في فبراير قامت به مجموعة متشددة مقرها باكستان، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شرطيًا هنديًا في المنطقة من المنطقة.

ولكن صرح ساتيا بال مالك حاكم ولاية جامو وكشمير التي تقع فيها كشمير الخاضعة لسيطرة يوم السبت في مؤتمر صحفي إنه شهد تهدئة في النهج من جانب القادة الانفصاليين.

وأضاف: "أشعر بالسعادة لأن الأوضاع في الوادي قد انخفضت مقارنة بما كانت عليه أثناء وصولي إلى كشمير".

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ويحكم مالك الولاية منذ أغسطس 2018، بعد فترة وجيزة من انسحاب حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند من ائتلاف مع حزب محلي، مما يفرض حكمًا مباشرًا من نيودلهي.

تعد كشمير التي ظلت مصيرها دون حل خلال التقسيم عام 1947، محور تركيز رئيسي لحكومة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي فازت بفترة ولاية ثانية بأغلبية متزايدة في شهر مايو.

ويقع وادي كشمير ذي الأغلبية المسلمة بين الهند وباكستان. كلاهما يطالب به بالكامل ولكن يحكمه جزئيًا.