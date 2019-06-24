نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق يٌنقل إلى المستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية

نقل اليوم الاثنين "جون بريسكوت" نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق في حكومة حزب العمال بزعامة توني بلير الى المستشفى بعد اصابته بجلطة دماغية، وفقًا لما قالته أسرته.
وأضافت أن جون بريسكوت البالغ 81 عامًا "إنه يتلقى رعاية ممتازة"
وجدير بالذكر أنه شغل منصب نائب رئيس الوزراء من 1997 إلى 2007.
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