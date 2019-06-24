شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أديس أبابا) قالت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا اليوم (الاثنين)، إن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في ولاية أمهرة اعتُقل وقُتل. قالت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا اليوم (الاثنين)، إن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في ولاية أمهرة اعتُقل وقُتل. وأسفرت محاولة الانقلاب السبت الماضي عن مقتل خمسة مسؤولين كبار من بينهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي.



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