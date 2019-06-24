الرئيس الأمريكي يدعو الدول المستوردة للنفط إلى «حماية سفنها»

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) الدول المستوردة للنفط إلى «حماية سفنها» وذلك بعد سلسلة من الحوادث في الخليج حملت واشنطن النظام الإيراني المسؤولية عنها. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) الدول المستوردة للنفط إلى «حماية سفنها» وذلك بعد سلسلة من الحوادث في الخليج حملت واشنطن النظام الإيراني المسؤولية عنها. وكتب ترمب في تغريدة: «91 بالمئة من الواردات الصينية من النفط تمر عبر مضيق هرمز، و62 بالمئة من واردات اليابان، والأمر ينطبق على الكثير من الدول الأخرى». متسائلاً: «لماذا نحمي هذه الطرق البحرية لحساب دول أخرى دون الحصول على أي تعويض؟ على كل هذه الدول أن تحمي سفنها في هذا الممر الذي كان دائماً خطراً».



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