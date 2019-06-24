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إخلاء بلدة في كازاخستان عقب انفجارات بمخزن ذخيرة

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (كازاخستان)

أجلت سلطات كازاخستان أهالي بلدة في جنوب البلاد يبلغ عدد سكانها 40 ألف شخص، في أعقاب انفجارات بمخزن ذخيرة، فيما نقل العشرات إلى المستشفيات.

ونجمت الانفجارات في بلدة آريس عن حريق أدى إلى انفجار بعض الذخيرة في المخزن، وفق بيان لوزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم (الإثنين).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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