شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء بلدة في كازاخستان عقب انفجارات بمخزن ذخيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كازاخستان)

أجلت سلطات كازاخستان أهالي بلدة في جنوب البلاد يبلغ عدد سكانها 40 ألف شخص، في أعقاب انفجارات بمخزن ذخيرة، فيما نقل العشرات إلى المستشفيات.

ونجمت الانفجارات في بلدة آريس عن حريق أدى إلى انفجار بعض الذخيرة في المخزن، وفق بيان لوزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم (الإثنين).