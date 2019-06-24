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البحرين تستنكر الاعتداء الحوثي على مطار أبها

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جدة - خالد شويل - واس (المنامة)

جدد مجلس الوزراء في مملكة البحرين إدانته واستنكاره للصور العديدة للإرهاب الحوثي في استهداف المدنيين والأبرياء، ومنها تكرار الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي، وما يمثل ذلك من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار.

وأكد المجلس وفقاً لوكالة انباء البحرين، اليوم (الإثنين)، ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الأبرياء والمدنيين من مثل هذه الاعتداءات الإرهابية، معبراً عن مساندة مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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