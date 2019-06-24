شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستنكر الاعتداء الحوثي على مطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المنامة)

جدد مجلس الوزراء في مملكة البحرين إدانته واستنكاره للصور العديدة للإرهاب الحوثي في استهداف المدنيين والأبرياء، ومنها تكرار الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي، وما يمثل ذلك من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن والاستقرار.

وأكد المجلس وفقاً لوكالة انباء البحرين، اليوم (الإثنين)، ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الأبرياء والمدنيين من مثل هذه الاعتداءات الإرهابية، معبراً عن مساندة مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.