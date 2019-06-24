شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا: وفاة مدعي عام ولاية أمهرة متأثراً بجراحه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أديس أبابا)

توفي مدعي عام ولاية أمهرة في بجمهورية إثيوبيا ميغبارو كيبيديه، صباح اليوم (الإثنين)، متأثراً بجروح تعرض لها السبت الماضي، في اعتداء قتل فيه أيضاً حاكم الولاية وأحد مستشاريه، وفق ما أعلنه التلفزيون المقرب من السلطة «إي بي سي».

وقالت الحكومة الإثيوبية إن هذا الاعتداء واعتداء آخر وقع السبت في العاصمة أديس أبابا قتل فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، جاء في سياق «محاولة انقلاب» ضدّ الحكومة المحلية في أمهرة.

وبذلك، بلغ إجمالي حصيلة قتلى العمليتين خمسة أشخاص، وقد تم اليوم تنكيس الأعلام في إثيوبيا.