شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضة حقوق الإنسان تحض على استعادة 29 ألفاً من أبناء داعش! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (جنيف)

حضّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم (الإثنين)، الدول على استعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سورية والعراق، بما في ذلك 29 ألفًا من أبناء عناصر أجانب في تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت: «يجب منح أولوية لإعادة تأهيلهم وحمايتهم ولمصالحهم».

وأشارت إلى تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي تتحدث عن وجود نحو 29 ألفًا من أبناء المقاتلين الأجانب في سورية، منهم 20 ألفًا من العراق.