شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضة حقوق الإنسان تحض على استعادة 29 ألفاً من أبناء داعش! والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (جنيف)حضّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم (الإثنين)، الدول على استعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سورية والعراق، بما في ذلك 29 ألفًا من أبناء عناصر أجانب في تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت: «يجب منح أولوية لإعادة تأهيلهم وحمايتهم ولمصالحهم».
وأشارت إلى تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي تتحدث عن وجود نحو 29 ألفًا من أبناء المقاتلين الأجانب في سورية، منهم 20 ألفًا من العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضة حقوق الإنسان تحض على استعادة 29 ألفاً من أبناء داعش! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.