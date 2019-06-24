شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي لإيران: ترمب مستعد للحوار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل)قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، اليوم (الإثنين)، إن الرئيس دونالد ترمب على استعداد للحوار مع إيران بشأن اتفاق ترفع بموجبه العقوبات الأمريكية، لكن يتعين على طهران الحد من أنشطة برنامجها النووي والصاروخي، وعن دعمها لوكلاء لها في المنطقة.
وصرح هوك للصحفيين بإن إيران إما أن «تجلس إلى الطاولة أو تشهد اقتصادها ينهار»، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة المتوقع الإعلان عنها اليوم.
وكان هوك يتحدث عبر الهاتف من سلطنة عمان حيث يقوم بجولة في منطقة الخليج قبل أن يتوجه إلى باريس.
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