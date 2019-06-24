شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: إطلاق النار على مسجد سبتة لم يسفر عن اصابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (مدريد) أطلق شخصان مقنعان النار صباح اليوم (الإثنين) على مسجد في جيب سبتة الذي تديره إسبانيا شمال المغرب، من دون التسبب في وقوع إصابات، كما أبلغت السلطات الإسبانية وكالة فرانس برس.

أطلق شخصان مقنعان النار صباح اليوم (الإثنين) على مسجد في جيب سبتة الذي تديره إسبانيا شمال المغرب، من دون التسبب في وقوع إصابات، كما أبلغت السلطات الإسبانية وكالة فرانس برس.

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