شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير في مقابلة مع صحيفة لو موند: إيران ستدفع الثمن إذا واصلت سياساتها العدوانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس) حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت «سياساتها العدوانية»، منوهاً إلى أن الرياض تريد تفادي اندلاع حرب. حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت «سياساتها العدوانية»، منوهاً إلى أن الرياض تريد تفادي اندلاع حرب. وقال الجبير لصحيفة لو موند الفرنسية في مقابلة نشرت اليوم (الإثنين): «اليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة، هذه العقوبات ستزيد، إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن».



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