السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
أكد المبعوث الأمريكي لإيران أنه التقى بالمسؤولين في السعودية والكويت وعمان من أجل مناقشة موضوع إيران، وأننا لن نسمح بتهديد طرق التجارة والملاحة في المنطقة، وسيتجه للبحرين ومن ثم لبروكسل من أجل إكمال النقاش على إيران، وسنعلن عن مجموعة عقوبات اليوم.
كما أشار إلى أن إيران رفضت الدبلوماسية وتجاوبت بعنف، وحان الوقت لكي تتجاوب بدبلوماسية، وأن حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة من أولوياتنا.
وذكر براين أن إيران لا تملك المال اللازم لدعم الميليشيات كما دعمت من قبل في حزب الله وحماس والحوثيين، وهذا لا يعني أنها أوقفت الدعم ولكن دعمها المالي قل عن السابق بسبب العقوبات.
وأضاف أن العقوبات أضعفت الإنفاق العسكري الإيراني وقدرتها على دعم وكلائها، وعليهم إما البدء في القدوم إلى طاولة المفاوضات أو مشاهدة اقتصادهم يستمر في الانهيار، وأن 60% من النفط الذي يُشحن عبر مضيق هرمز مخصص للأسواق الآسيوية، وتهديدات إيران للأمن البحري تجعل هذه قضية عالمية تتطلب استجابة دولية.
وأخبر أنه يقود مبادرة جديدة لتعزيز الأمن البحري لحماية حركة ناقلات النفط في الخليج، وستُناقش بشكل أكبر في G20، وأنه سيتوجه إلى باريس لإجراء محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول صفقة إيران النووية.
كانت هذه تفاصيل خبر براين هوك: إيران معزولة دبلوماسيا الآن أكثر من قبل أن تترك الولايات المتحدة الصفقة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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