شكرا لقرائتكم بومبيو بعد لقائه الملك سلمان: ناقشنا أمن مضيق هرمز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، بعد لقائه الملك سلمان في قصر السلام بجدة، أنه ناقش مع العاهل السعودي تصاعد التوتر في المنطقة والحاجة إلى تعزيز الأمن في مضيق هرمز.

وأضاف في تغريدة على حسابه على تويتر: تم إجراء مباحثات بناءة مع الملك سلمان حول تصاعد التوتر في المنطقة.

إلى ذلك، أكد أن أمن وحرية الملاحة مسألة أساسية.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استقبل بومبيو في مكتبه بقصر السلام في جدة.

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بحسب ما أفادت وكالة "واس" في وقت سابق الاثنين.

غداء عمل مع ولي العهد

وبعد ذلك، التقى بومبيو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على غداء عمل.

وكان بومبيو أكد في وقت سابق، أنه سيتحدث مع قادة منطقة الخليج العربي، فضلاً عن مسؤولين في آسيا وأوروبا، استعداداً لبناء تحالف دولي ضد إيران.

وتوجه مايك بومبيو من واشنطن إلى السعودية، الأحد، لعقد مجموعة من الاجتماعات رتبت على عجل بهدف الضغط على ما أسماها أكبر دولة داعية للإرهاب في العالم.

وتأتي مهمة بومبيو في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة أنها ستزيد الضغط والعقوبات على إيران، لا سيما بعد إسقاط طائرة الدرون الأميركية الأسبوع الماضي.