اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى ان الصين تحصل على 91 بالمئة من نفطها من مضيق هرمز. اليابان تحصل على 62 بالمئة من نفطها من المضيق والعديد من الدول كذلك، فلماذا نحمي خطوط الملاحة لدول اخرى منذ سنوات مقابل لاشيء. اضاف "على هذه الدول حماية خطوط ملاحتها التي تمثل رحلة خطرة، نحن لا نحتاج ان نكون هناك أصلا".
ودعا ترامب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الدول الأخرى لحماية خطوط ملاحتها في مضيق هرمز، وتابع قائلا "طلبنا من ايران بسيط للغاية، لا أسلحة نووية ولا استمرار في دعم الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يدعو الدول الأخرى لحماية خطوط ملاحتها في هرمز: لا نحتاج ان نكون هناك أصلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.