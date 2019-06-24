ترامب يدعو الدول الأخرى لحماية خطوط ملاحتها في هرمز: لا نحتاج ان نكون هناك أصلا

اشار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الى ان ​الصين​ تحصل على 91 بالمئة من نفطها من ​مضيق هرمز​. ​اليابان​ تحصل على 62 بالمئة من نفطها من المضيق والعديد من الدول كذلك، فلماذا نحمي خطوط الملاحة لدول اخرى منذ سنوات مقابل لاشيء. اضاف "على هذه الدول حماية خطوط ملاحتها التي تمثل رحلة خطرة، نحن لا نحتاج ان نكون هناك أصلا".

ودعا ترامب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الدول الأخرى لحماية خطوط ملاحتها في مضيق هرمز، وتابع قائلا "طلبنا من ​ايران​ بسيط للغاية، لا أسلحة نووية ولا استمرار في دعم ​الإرهاب​".