الكرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران غير قانونية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بلاده تعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران غير قانونية.

وردًا على سؤال يتعلق بكيفية مواجهة

روسيا للعقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران، اكتفى بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين بالقول: "نحن نعتبرهذه العقوبات غير قانونية".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قد أدان في وقت سابق من اليوم العقوبات الجديدة، التي من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة على إيران اليوم الاثنين .