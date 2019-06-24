الكرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران غير قانونية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بلاده تعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران غير قانونية.
وردًا على سؤال يتعلق بكيفية مواجهة
هذه العقوبات غير قانونية".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قد أدان في وقت سابق من اليوم العقوبات الجديدة، التي من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة على إيران اليوم الاثنين .
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