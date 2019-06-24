صهر ترامب يترأس مؤتمر "لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية" بالمنامة

تستضيف المنامة يومي 25 و26 من يونيو الجاري مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية"، بدعوة من البحرين والولايات المتحدة، في ما بات يعرف بالشق الاقتصادي من "صفقة القرن".

وقبيل أيام على انطلاق المؤتمر، بدأت ملامحه بالاكتمال، لجهة الحضور والغياب، فأبرز الغائبين عن المؤتمر فلسطين، إذ أعلنت السلطة وكل الفصائل الفلسطينية موقفا موحدا رافضا للمؤتمر، وأكدا العراق ولبنان، مقاطعتهما المؤتمر تضامنا مع الموقف الفلسطيني، في المقابل، تشارك إسرائيل في المؤتمر، لكن غير معروف ما اذا كانت ستوفد مسئولين

أم رجال أعمال.

وسيترأس المؤتمر، جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومهندس مؤتمر المنامة، ممثلا للولايات المتحدة إلى جانب سياسيين ورجال أعمال أمريكيين.

وصرحت السعودية الشهر الماضي مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري في المؤتمر، فيما على غير المعروف مستوى تمثيل البحرين والمغرب حتى الآن.

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أما الإمارات، فأعلنت بدورها، أن وزير الدولة للشئون المالية عبيد الطاير سيقود وفدها إلى المؤتمر، وعن مصر، سيحضر وفد

برئاسة وزير المالية محمد معيط، فيما سيشارك الأردن بوفد على مستوى أمين عام وزارة المالية.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستوفد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك لحضور المؤتمر، ولم تعلن الدوحة مشاركتها، لكنها أصدرت بيانا جاء فيه إنها "لن تدخر جهدا" في مواجهة التحديات في المنطقة العربية، كما لم تؤكد الكويت أو سلطنة عمان مشاركتهما.

وصدرت الولايات المتحدة السبت الماضي اعلانا، أن خطتها للسلام في الشرق الأوسط تهدف إلى جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإلى خلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.