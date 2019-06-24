المبعوث الأميركي الخاص: ترامب مستعد للحوار مع إيران

أكد براين هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران، اليوم الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب على استعداد للحوار مع إيران بشأن اتفاق ترفع بموجبه العقوبات الأميركية، لكن يتعين على طهران الحد من أنشطة برنامجيها النووي والصاروخي، وكذلك دعمها لوكلاء لها في المنطقة.

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وقال هوك للصحفيين إن إيران إما أن "تجلس إلى الطاولة أو تشهد اقتصادها ينهار" لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل العقوبات الأميركية الجديدة المتوقع الإعلان عنها اليوم.