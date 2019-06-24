إخلاء البرلمان البريطاني بعد إنذار

قال شاهد إن البرلمان البريطاني جرى إخلاؤه ،اليوم الإثنين، بسبب إنذار من حريق. بحسب رويترز

وحثت رسالة بثها النظام الداخلي للبرلمان على الخروج من المبنى. كما تلقى النواب تعليمات بمغادرة المنطقة مع انطلاق صوت إنذار عال.

وفي وقت سابق من العام، ذكرت الشرطة البريطانية أنها تعاملت مع جسم مريب جرى العثور عليه قرب أحد مداخل البرلمان. وقد أخلت مباني في جامعتين بريطانيتين، ،عقب تلقيها بلاغات عن وجود عبوات مثيرة للريبة بعد يوم من إرسال طرود ملغومة إلى مطارين وأكثر محطات القطارات ازدحاماً في لندن.

وقالت الشرطة في شرق انجلترا إنها طوقت جامعة إسكس وأخلت بعض المباني بعد أن تلقت اتصالاً يفيد بوجود طرد مريب. واستدعت فريق إبطال المفرقعات.

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