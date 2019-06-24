كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإسبانية تلاحق مسلحا أطلق النار على مسجد فى سبتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الشرطة الإسبانية حملة أمنية لملاحقة مسلح أطلق النار على مسجد فى مدينة سبتة (جنوب البلاد) دون أن يتسبب فى سقوط قتلى أو جرحى.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الاثنين، أن الهجوم وقع فجر اليوم بينما كان بعض المواطنين يؤدون الصلاة داخل المسجد، فيما لم يتسن بعد معرفة الدافع وراء الهجوم.

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وقد وقع الهجوم فى مسجد مولى المهدى، أحد أهم المواقع الدينية في مدينة سبتة، وأفاد شهود عيان بأن مسلحا على دراجة نارية أطلق نحو أربع رصاصات صوب المسجد قبل أن يلوذ بالفرار.