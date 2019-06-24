كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول عراقي: البرلمان يوافق على ثلاثة وزراء رئيسيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسن الكعبي نائب رئيس البرلمان العراقي، أن المجلس التشريعي وافق على ثلاثة وزراء في الحكومة كانت وظائفهم شاغرة منذ تشكيل الحكومة في أكتوبر.

وأوضح حسن الكعبي لوكالة أسوشيتيد برس، أن البرلمان وافق على نجاح الشمري وزيرا الدفاع، وياسر الياسري وزيرًا للداخلية، وفاروق أمين عثمان لمنصب وزير العدل.

وأدى الثلاثة اليمين اليوم الاثنين، مضيفا أن انتخاب وزير التعليم قد تم تأجيله لأن المرشح الحالي لم يحصل على عدد كاف من الأصوات. في أكتوبر، صوّت البرلمان العراقي على تأكيد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الجديدة مع ترك المناصب الوزارية الأربعة شاغرة، مما يؤكد على الخلاف الذي ابتليت به السياسة العراقية.

وكان عبد المهدي قد رشح في وقت سابق أسماء أخري لهذا المنصب، لكن لاقت اقتراحاته الرفض حتى تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأسماء الجديدة.

