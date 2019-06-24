كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: نشر صواريخ أمريكية قرب الحدودالروسية سيؤدى لمواجهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس واشنطن خططًا لنشر صواريخ في أوروبا بعد قرار أحادي الجانب بالانسحاب من معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى في فبراير 2019.

وانتقدت روسيا مرارًا وتكرارًا مثل هذه الخطط وتعهدت بنشر صواريخها القادرة على الوصول إلى جميع أنحاء أوروبا ردا على ذلك.

وحذّر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، من أن قرار الولايات المتحدة نشر أنظمة الصواريخ الخاصة بها بالقرب من حدود روسيا قد لا يؤدي فقط إلى تصعيد التوترات في المنطقة، ولكن أيضًا لإثارة مواجهة مماثلة لأزمة الصواريخ الكوبية.

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وقال :"إذا كان الأمر يتعلق حقًا بنشر مثل هذه الأنظمة على الأرض، فلن يصبح الوضع معقدًا فحسب، بل سيتصاعد إلى أقصى حد".

وتفكر الولايات المتحدة في نشر صواريخها في أوروبا منذ انسحابها من معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى في فبراير من هذا العام بموجب النص الأولي الذي يزعم أن روسيا انتهكته.

ونفت روسيا مرارًا وتكرارًا أي انتهاكات لاتفاقية الصواريخ، ودعت كل من ممثلي الولايات المتحدة والدول الأخرى للتأكد من مطابقتها لمعاهدة الوقود النووي المشع. كما حذرت موسكو واشنطن من أي خطط لنشر صواريخ بالقرب من حدودها ، مشيرة إلى أنها ستضطر إلى استهدافها بصواريخها التي تغطي أوروبا بأسرها.