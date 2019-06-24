كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطقس المتطرف يهدد 50 مليون شخصا فى عدة ولايات أمريكية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمن أكثر من 200 تقرير عن الطقس القاسي الممتد من السهول إلى الجنوب الشرقي، الأحد إعصارًا تم الإبلاغ عنه بالقرب من ساوث بيند بولاية إنديانا.

ووفقاً لموقع"جود مورنينج أمريكا"، سقط ما يقرب من 4 إلى 6 بوصات من الأمطار في جنوب غرب ميسوري في أقل من 6 ساعات، مما أدى إلى حدوث طوفان عاجل في أجزاء من تلك المنطقة، وتم الإبلاغ عن حدوث فيضانات مدمرة في مقاطعتي نيوتن وماكدونالد.

كما تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة- أكثر من 4 بوصات، في أجزاء- في كانساس، وذكرت مدينة إلسورث أنّ حجم البَرد كان كبير مثل بيض الدجاج، وتم الإبلاغ عن هبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 ميلاً في الساعة من تكساس إلى إنديانا.

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وأظهر الرادار صباح الاثنين خطًا قويًا من العواصف الشديدة من تكساس إلى تينيسي، مع هطول أمطار غزيرة والرياح المدمرة محليًا.

وسيتجه الطقس القاسي جنوبًا إلى أجزاء من جنوب شرق تكساس ولويزيانا في وقت لاحق صباح الاثنين، ولكن من المتوقع أن تفقد العواصف بعض شدتها.

وهذا الطقس هو جزء من عاصفة بطيئة الحركة تتجه عبر الولايات المتحدة الوسطى والشرقية، بينما يتحرك قطاع العاصفة الأكثر دفئًا في اتجاه أجزاء من الغرب الأوسط وأبالاشيا، حيث من المتوقع أن يكون الطقس أشد.

وقد تتعرض مدن، مثل ميلووكي وإنديانابوليس وكليفلاند وبيتسبيرج لخطر الرياح القوية والبرد الشديدة- وربما إعصار قصير.