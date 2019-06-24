كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل زيارة بومبيو.. الهند تتخلى عن نفط إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مطلع إن شركة التكرير الهندية "إم آر بي إل" اشترت مليون برميل من خام حقل" زاكوم العلوي" الواقع قبالة سواحل أبوظبي في أول مناقصة تطرحها الشركة لشراء الخام العالي الكبريت هذا العام بحسب "رويترز".

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زيارة إلى الهند بعد زيارته لكل من السعودية والإمارات، في إطار السعي لتكوين حلف دولي للتصدي لممارسات إيران.

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جاءت المناقصة بعد أن توقفت الهند عن شراء النفط الإيراني في مايو إثر عدم تمديد واشنطن الإعفاءات من العقوبات على إيران التي كانت قد منحتها لعملاء الخام الإيراني.

واشترت شركة التكرير الكمية من شل بعلاوة 2.05 دولار للبرميل فوق سعر خام دبي، وسيتم تحميلها في الفترة من الأول إلى العاشر من أغسطس، بحسب المصدر.