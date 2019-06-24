كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نيويورك تايمز" عن انتخابات اسطنبول: أكبر هزيمة لأردوغان في حياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأكبر هزيمة في تاريخه السياسي أمس الأحد، حيث أقر مرشح الحزب الحاكم بالهزيمة مجددا في إعادة انتخابات إسطنبول المحلية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وانتزعت نتائج إعادة الانتخابات السيطرة على أكبر مدينة في تركيا من أردوغان كما وضعت نهاية لهيمنة حزبه، التي دامت 25 عامًا في إسطنبول. يقول المعارضون إن مثل هذه الخسارة تشق هالة الرئيس الذي لا يقهر، مما يدل على ضعف إحكام قبضته على السلطة بعد 16 عامًا.

كما تضع الهزيمة أردوغان في موقف ضعف في وقت تشهد فيه تركيا علاقات متوترة مع الولايات المتحدة ودول أخرى، بينما يتوجه إلى اجتماع قمة مجموعة الـ20 هذا الأسبوع، حيث يخطط لإجراء محادثات على هامش القمة مع الرئيس دونالد ترمب لمعالجة الخلافات المتعددة.

وفي مؤتمر صحفي مساء أمس، قال إمام أوغلو: إن "16 مليونا من سكان إسطنبول جددوا إيماننا بالديمقراطية والثقة في العدالة".

كما دعا إمام أوغلو أردوغان للعمل والتعاون معه. قائلا: "أنا مستعد للعمل معك في تناغم. وأنا أعلن ذلك وأبادر به أمام جميع سكان إسطنبول".

تهنئة على تويتر

وهنّأ أردوغان إمام أوغلو عبر تويتر على الفوز بالمنصب، كما سعى من خلال تغريدات أخرى إلى الانتقال بأجندة العمل إلى ما بعد مرحلة الانتخابات، قائلاً إنه سيقوم بالتحضير للقضايا الخارجية والداخلية في اجتماع قمة مجموعة الـ20، المزمع عقده في أوساكا باليابان، وخلال اجتماعات مع مسؤولين في الصين، بالإضافة إلى اجتماع قمة جنوب أوروبا ومنطقة البلقان.

النتائج تؤثر على لقاء ترمب

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كان أردوغان قد صرح أمام صحافيين دوليين الأسبوع الماضي بأنه يعتقد أن علاقته مع ترمب يجب أن تكون كافية لتخفيف الخلاف حول شراء منظومة الصواريخ الروسية طراز S-400، وربما يمكن تجنب العقوبات. لكن نتيجة الانتخابات هذه يمكن أن تغير مجريات اجتماعه وترمب.

بقايا ديمقراطية

وفي حين أن أردوغان قد اكتسب صلاحيات واسعة في ظل نظام رئاسي جديد يمنحه التحكم في جميع أدوات السلطة، فقد بقيت هناك درجة من الديمقراطية حيث كان يسعى دائمًا إلى إضفاء الشرعية على صندوق الاقتراع، والتأكيد للمواطنين نزاهة العملية الانتخابية.

حظي إمام أوغلو، 49 عامًا، بدعم تحالف من أحزاب المعارضة، وتم توحيد صفوفه لرفض قبضة أردوغان الاستبدادية المتزايدة على تركيا.

انتخابات عامة مبكرة محتملة

وقال محللون سياسيون إن فوز إمام أوغلو وخسارة العدالة والتنمية لإسطنبول، بالإضافة إلى كونها تطورا يمثل ضربة لصورة ومكانة أردوغان، فإن له عواقب سياسية عملية عليه، حيث إن إسطنبول تعتبر منزل أردوغان وقاعدته السياسية، حيث بدأ حياته السياسية كعمدة.

وأوضحت أسلي أيدينتاسباس، من كبار الباحثين الأتراك وباحثة رئيسية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قبل إعادة التصويت، قائلة: "إن خسارة إسطنبول تعني خسارة مصدر كبير للإيرادات بالنسبة للآلية السياسية لحزب العدالة والتنمية، بدءا من الإعانات ووصولا إلى ضمان توفير الحزب لعقود البناء والأموال المخصصة لوسائل الإعلام الموالية للحكومة".

وقالت أيدينتاسباس: "إن هذا التطور سيؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل التي يمكن أن تعجل بالدعوة لانتخابات مبكرة في وقت لاحق من هذا العام أو في عام 2020".