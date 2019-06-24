كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: سنتخذ خطوات لمعارضة العقوبات الأمريكية ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن روسيا وشركائها سيتخذون خطوات لمواجهة العقوبات الجديدة التي قالت واشنطن إنها ستفرضها على إيران.

وفي التصريحات التي أبلغت عنها وكالات الأنباء "تاس" و"ريا نوفوستى"، لم يحدد ريابكوف ماهية هذه الخطوات.

كما أضاف ريابكوف أنّ فرض العقوبات الأمريكية سيؤدي إلى تفاقم التوترات، وعلى واشنطن أن تسعى بدلاً من ذلك إلى الحوار مع طهران.